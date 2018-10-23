«Мы полностью закроем воздух»: военный эксперт объяснил, почему С-400 не боятся санкций США

Москва, 23 октября. Иностранные державы продолжают проявлять интерес к российскому зенитно-ракетному комплексу С-400, несмотря на санкционные угрозы со стороны США. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Как отмечают американские журналисты, Индия и Китай уже подписали контракты на закупку более современных зенитных систем.

Спрос на С-400 объясняется высокими техническими показателями данного вооружения. В частности, ЗРК имеют улучшенный радар, а также возможность использовать ракеты разного типа. Например, С-400 можно вооружать снарядами ЗРК прошлого поколения — С-300.

По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, С-400 более универсальное оружие, чем американские аналоги. В отличие от систем THAAD и Patriot, которые имеют узкую специализацию, С-400 позволяет обеспечивать как противовоздушную, так и противоракетную оборону. Вместе с А-235 комплекс С-400 может закрыть все бреши в обороне. Вот почему комплексы С-400 не боятся санкций США.

«Еще добавляется комплекс А-235, это мобильный комплекс ПРО. И если разместить все комплексы, которые я перечислил, по периметру нашей страны, перекрыть все возможные направления, то мы полностью закроем воздушно-космическое пространство над Российской Федерацией. И ничего больше нам не понадобится», — пояснил эксперт изданию «Царьград».

Напомним, что ранее Россия заключила контракт с Индией на поставку С-400 «Триумф». Власти США пригрозили Нью-Дели санкциями, если страна действительно купит российское вооружение. Тем не менее, угрозы Вашингтона никак не отразились на договоренностях с Москвой, отмечает «Ридус».