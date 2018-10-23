ФНС: Налог для самозанятых граждан можно оплатить с помощью любого смартфона

Москва, 23 октября. Самозанятые граждане РФ смогут заплатить налоги с помощью специального приложения для смартфонов. Об этом заявил заместитель главы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Егоров отметил, что по заказу ФНС было разработано специальное приложение, которое позволяет быстро рассчитать и заплатить налоги. Он также добавил, что гражданам не придется покупать дорогой смартфон, чтобы воспользоваться приложением, так как оно может работать даже на дешевых гаджетах.

«Они стоят от трех тысяч рублей сейчас, эти смартфоны», — сказал Егоров​​​ в комментарии РИА Новости.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственный законопроект о новом налоговом режиме для самозанятых. Благодаря этому документу россияне смогут легально заниматься предпринимательством без регистрации индивидуальным предпринимателем. Самозанятым гражданам будет достаточно создать в мобильном приложении электронный чек, который будет автоматически направлен в ФНС. В конце каждого месяца приложение будет начислять самозанятому гражданину налог.