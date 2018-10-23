От памятника Благодарности Красной Армии в Варшаве остался один остов

Варшава, 23 октября. От памятника Благодарности Красной армии в Варшаве остался один бетонный остов. Теперь рабочие пытаются справиться с фундаментом, но пока их попытки тщетны.

Центральная плита с изображением красноармейца была снята с монумента сегодня. Ее вместе с другими элементами памятника власти Варшавы собираются передать музею «Проклятых солдат», посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью, пишет РИА Новости.

Напомним, памятник Благодарности Красной армии был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Мемориал открыли 15 сентября 1946 года. Его снос санкционировали в рамках принятого в Польше закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он вступил в силу осенью 2017 года.

Массовый снос памятников прокомментировал глава МИД Польши Яцек Чапутович. Он заявил, что на на уход за ними выделяется 3 миллиона злотых в год (почти 53 млн рублей. — Прим. ФАН), хотя по законодательству требуется сносить «символические памятники, которые увековечивают тоталитарные режимы», отмечает «Ридус».