Понедельник после Пасхи предложили сделать выходным днем в России

Москва, 23 октября. Понедельник после Православной Пасхи предложили включить в перечень выходных дней в России, соответствующая идея официально вошла в повестку вопросов, обсуждаемых депутатами Государственной Думы РФ.

Как отметили авторы инициативы, выход на работу в понедельник после православного праздника, которому предшествовал тяжелый Великий пост, становится в разы тяжелее после ночного богослужения и традиционных куличей. В связи с этим депутаты решили повторить опыт других стран, в число которых входит Германия, Молдавия и Канада, где день, следующий за Воскресением Христовым, освобожден от трудовых обязанностей.

При этом парламентарии подчеркнули, что не стремятся таким образом ущемить представителей других конфессий. Например, в регионах, населенных мусульманами, праздничный день устанавливается выходным по местному решению.

Инициативу депутатов поддержали православные священники.

«Вообще вся светлая седмица положена для праздника. Праздник лишний не помешает. Люди смогут отдохнуть от бытовых дел и сходить помолиться в храм», — цитирует KP.Ru протоиерея Андрея Ткачева.

Напомним, россияне в 2019 году будут отмечать Православную Пасху 28 апреля.

Ранее Роструд напомнил о длинных выходных, которые ждут граждан России в начале ноября. Как пояснили в ведомстве, День народного единства выпал на воскресенье, 4 ноября, поэтому выходной перенесут на понедельник, 5 ноября.