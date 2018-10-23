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Врачи центра Вишневского рассказали о состоянии пациенток, пострадавших в Керчи

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Врачи центра Вишневского рассказали о состоянии пациенток, пострадавших в Керчи

Москва, 23 октября. Состояние пациентов, которые пострадали во время трагедии в Керченском политехническом колледже, улучшается, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского в Москве Амиран Ревишвили.

Состояние двух пациенток, поступивших из Керчи, по-прежнему оценивается как удовлетворительное, однако наблюдается положительная динамика.

«Есть улучшения, они на самостоятельном дыхании, — приводит слова Ревишвили РИА Новости. — Система кровообращения работает нормально. Признаков инфекции пока нет».

С девушками работают психологи. Пока крымские пациентки находятся в реанимации, однако, возможно, в ближайшие три дня их переведут в палату.

Врачи центра Вишневского рассказали о состоянии пациенток, пострадавших в Керчи

«Сейчас главное было спасти жизни, а дальше уже будем смотреть другие вещи», — добавил директор центра.

Напомним, трагедия произошла 17 октября. Так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, открыл стрельбу по людям и устроил взрыв в колледже. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. Перед нападением подозреваемый сжег свои личные вещи и закопал на пустыре сейф, передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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