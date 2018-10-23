BMW выявила опасную неполадку в более 1,5 миллиона автомобилей

Москва, 23 октября. В немецкой компании BMW заявили о выявлении неполадки с системой отвода газов в 1,6 миллиона автомобилей по всему миру, сообщили представители автоконцерна.

Немецкая компания отзывает автомобили по всему миру. В BMW отметили, что возможные неполадки могут привести к возгоранию мелких частиц. Это происходит только в редких случаях, однако в компании приняли решение о проверке 1,6 миллиона автомобилей.

«BMW Group приняла решение еще больше снизить минимальные риски посредством расширения географии технических процедур», — констатировали в автоконцерне.

Уточняется, что под отзыв попадут автомобили с дизельными двигателями, произведенными с 2010 по 2017 годы.