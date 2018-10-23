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Выбрали простор: москвич перевез семью на «дальневосточный гектар»

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Выбрали простор: москвич перевез семью на «дальневосточный гектар»

Москва, 23 октября. Житель Москвы Антон Бурмистров, оформив земельные участки по программе «Дальневосточный гектар», переехал со своей семьей в Магадан. Об этом сообщила пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Москвич рассказал, что у него есть бизнес в Москве, но принял решение вместе с семьей переехать в Магаданскую область – «жить там, где есть простор». По его словам, он оформил два гектара — в поселках Ягодное и Армань. На одном участке он планирует выращивать овощи, а на другом – заняться оленеводством.  

«К началу сезона в Армане мы хотим запустить большую арочную сезонную теплицу — ее площадь будет 0,6 гектара. А в перспективе, если получится наладить каналы сбыта, выйдем и на всесезонное выращивание», — добавил он.

На втором участке будет открыта ферма по разведению оленей, первоначально стадо будет насчитывать до 100 голов. По его словам, у него уже налажен контакт с местными жителями, которые поделятся опытом в оленеводстве. 

Кроме того, москвич рассчитывает построить настоящую русскую избу и баню, где будет отдыхать с семьей и приглашать в гости магаданцев. 

Напомним,  в рамках программы «Дальневосточный гектар» каждый житель России может получить земельный участок площадью до одного гектара бесплатно. Оформить заявку на «дальневосточный гектар» можно через сайт «НаДальнийВосток.РФ». Согласно данным, наиболее популярным в настоящее время видом использования земли является индивидуальное жилищное строительство, второе место занимает сельскохозяйственная деятельность. 

Автор: Дарья Смолина
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