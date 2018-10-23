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Адвокат Мамаева прокомментировал сообщения о проверке на экстремизм

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Адвокат Мамаева прокомментировал сообщения о проверке на экстремизм

Москва, 23 октября. Павел Мамаев не слышал никаких экстремистских выкриков в кафе «Кофемания». Об этом заявил его адвокат Игорь Бушманов.

По его словам, во время очной ставки с Мамаевым пострадавший чиновник Денис Пак подтвердил непричастность Мамаева к этому эпизоду.

«Он [Мамаев] даже находился в другом месте совершенно. Никаких националистических вещей он не слышал», — рассказал Бушманов в беседе с телеканалом «360».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация что нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла проверяют на причастность к экстремизму. По информации источника в правоохранительных органах, во время драки в кафе «Кофемания» играла песня корейского певца PSY Gangnam Style. Как сообщает Telegram-канал Mash, братья Кокорины якобы проводили параллели между главой Минпромторга Денисом Паком и корейским исполнителем. Некоторые их слова могли подпасть под статью об экстремизме.

Адвокат Мамаева прокомментировал сообщения о проверке на экстремизм

Александр и Кирилл Кокорины, а также  футболист «Краснодара» Павел Мамаев устроили драки в Москве 8 октября. Они были арестованы по решению суда до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Автор: Денис Коробейников
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