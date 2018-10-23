New American Century: эксперт объяснил, почему Болтон возложил венок к месту гибели Немцова

Москва, 23 октября. Советник лидера Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон является классическим американским неоконсерватором, а возложение венка на месте гибели оппозиционного политика Бориса Немцова — символический жест. Об этом заявил обозреватель издания «Царьград» Андрей Афанасьев.

Эксперт напомнил, что неокнсерваторы являются «наиболее воинственной элитной группировкой в Америке», чей девиз звучит как New American Century — «новый американский век».

Афанасьев обратил внимание на то, что неоконсерваторы чистосердечно полагают, что на этой земле должны остаться только «Соединенные Штаты Мира», созданные по шаблонам США. В связи с этим данные представители власти готовы к самым жестким решениям, вплоть до открытых военных действий, отметил специалист.

По его словам, возложение венка — это символический жест, которым Болтон демонстрирует, кого «неоконы» считают правильными политиками для России, пишет «Царьград».

«В день убийства Немцова посол США в России Джон Теффт также возложил венок на месте гибели. На венке тогда были желто-голубые ленты как недвусмысленный намек на то, что Украина — это «Россия мечты для США», — указал Афанасьев.

Напомним, ранее во вторник Болтон в рамках традиционных протокольных мероприятий высокопоставленных иностранных представителей в российской столице возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, на мемориале помощник главы Белого дома положил цветы к камню с надписью Керчь. Затем Болтон возложил цветы к месту убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Тринадцатого июля минувшего года суд признал виновными в убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и назначил им наказание от 11 до 20 лет тюрьмы в колонии строгого режима.