Медведев: Санкции России не коснутся простых граждан Украины

Москва, 23 октября. Ответные меры России на киевские санкции не коснутся большинства граждан Украины, заверил председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что ограничения вводятся лишь против тех лиц, которые своими действиями наносят ущерб интересам Российской Федерации.

Ни указ президента РФ о применении специальных мер в связи с недружественными действиями Киева, ни постановления правительства России не коснутся рядовых граждан Украины.

«Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Россия, отметил председатель Кабмина, «преисполнена самых дружеских чувств к украинскому народу». Однако те граждане Украины, которые наносят вред интересам Российской Федерации, будут включены в санкционные списки.

Ранее Дмитрий Медведев раскрыл подробности вводимых ограничений. По его словам, правительство РФ сформирует список физических и юридических лиц Украины, которые попадут под санкции. Речь идет о блокировке украинских активов в России, запрете на вывод капитала и ограничениях на поставки определенных товаров. Медведев намерен в ближайшее время подписать решение правительства РФ по санкциям.

Напомним, власти Украины с 2014 года вводят санкции против российских граждан и компаний. Москва при этом еще не вводила серьезных ответных ограничений.