Раскачивающийся межконфессиональный мир в Сирии — как его сохранить? ФАН-ТВ

В Москве прошла пресс-конференция на тему: «Сирия: борьба с экстремизмом, перспектива урегулирования кризиса и установления межконфессионального мира». Во главе диалога спикеры поставили тему межконфессионального мира. По их мнению, именно конфликт между представителями разных религий является причиной войны в Сирии. А также эксперты отметили, что конфликт в одной стране — Сирии не является локальным, а дает последствия по всему миру. Именно поэтому крайне необходимо установить религиозное взаимопонимание между гражданами мира.

«Сирия, как и многие другие регионы мира, является объектом политических манипуляций, и в данных манипуляциях особую роль играют религиозные ценности. Война ценностей является одной из самых непримиримых. Вот этот кризис может привести к глобальным последствиям, поэтому где бы ни происходили горячие конфликты, для нас очень важно, как их регулировать. Здесь большое значение имеет консолидация. Прозвучала очень важная вещь — мы должны себя позиционировать не столько как представители какой-то конфессии, религии, но как граждане государства. И эта общегражданская идентичность — это понимание той цели и ценности нашего современного существования, это общая задача. Она, я думаю, и будет центральной идеей, вокруг которой будет происходить и политическая, и культурная консолидация народа», — Валентина Лаза, руководитель НИИ разработки глобальных проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и этнокультуры ПГЛУ.

Эксперты отмечают, что помочь остановить разрушение межконфессионального мира могут два варианта. Первый — в странах, независимо от того, какой религии придерживаются большинство граждан, обеспечивать для населения все возможные условия, чтобы каждый мог придерживаться своей веры (в том числе наличие учебных заведений и храмов тех религий, которые пользуются популярностью в определенной стране).

Также необходимы объединение религиозных представителей и пропаганда мира между людьми разных верований.

«Сегодня идет некое давление с одной стороны на религиозные ценности, даже в некоторых европейских странах мы наблюдаем, что, если человек придерживается своей веры, религиозности, они ставят [это] как некую угрозу для целостности государства, его социума. Все религиозные деятели, несмотря на то, какой традиции они придерживаются — христианской, мусульманской, иудейской или буддийской, — должны обращаться к миру, к гражданам, говорить о том, что важно сохранять мир и взаимопонимание между народами», — Альбир Крганов, председатель духовного собрания мусульман России.

Именно межконфессиональный конфликт эксперты считают одной из главных причин войны в Сирии и такого долгого непримирения. Изначально конфликт был политическим, но потом религиозное большинство Сирии стало воевать против меньшинства, которое контролировало страну. Именно это и вовлекло в конфликт другие страны, которые хотели постоять за свою религию, и именно это мешает уже многие годы закончить войну в Сирийском государстве.