Цена на нефть Brent опустилась ниже $78 на фоне новостей о Саудовской Аравии

Москва, 23 октября. Стоимость нефти марки Brent впервые с 18 сентября опустилась ниже показателя в 78 долларов — до 77,97 доллара. Причиной падения цен стали новости о готовящемся увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии.

По данным на 15.20 мск фьючерсы Brent на 18 декабря стоят 78,19 доллара (снижение на 2,08%), фьючерсы нефти WTI на ту же дату торгуются по цене 68,19 доллара за баррель (снижение на 1,42%).

Напомним, что во вторник глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о готовности страны нарастить добычу нефти до 11,12 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия по просьбе президента США Дональда Трампа согласилась нарастить добычу углеводородов, чтобы компенсировать потери иранской нефти на рынке. Иран был вынужден сократить экспорт «черного золота» на 700 тыс. баррелей из-за санкций. Позже саудовский принц Халед аль-Фалех заявил, что не исключает возвращения нефти к стоимости 100 долларов за баррель.