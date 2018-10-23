Украинский суд отказался выпустить Вышинского из СИЗО





Киев, 23 октября. Аппеляционный суд Херсонской области оставил в силе решение об аресте главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Долманский. Юрист уточнил, что из-за того, что их жалоба была отклонена, Вышинский останется в СИЗО до 4 ноября.

Главред «РИА Новости Украина» был задержан в Киеве 15 мая. Украинские власти заявили, что подозревают его в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. После задержания его этапировали в Херсон, где суд вынес решение о его заключении под стражу. Согласно украинскому законодательству, Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

В начале июля адвокат журналиста сообщил, что в СИЗО здоровье его подзащитного резко ухудшилось, напоминает «Ридус». Все дело в том, что ему требуется особый режим режим питания.