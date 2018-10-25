Сирийский министр рассказал об увеличении потока беженцев из-за границы

Дамаск, 25 октября. Министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хусейн Махлуф, который по совместительству занимает место главы межведомственного комитета по возвращению беженцев, рассказал о процессе возвращения вынужденных сирийских беженцев из-за границы. По его словам, комитет по реконструкции работает над реализацией ряда проектов по восстановлению разрушенных террористами районов.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на конференции, прошедшей при участии Махлуфа.

По словам сирийского министра, открытие контрольно-пропускного пункта «Насиб» может поспособствовать усилению потока сирийских беженцев, которые возвращаются домой.

Напомним, что КПП «Насиб» было восстановлено в понедельник, 15 октября, при непосредственном участии российской стороны. Сейчас оно работает в штатном режиме и принимает граждан с обеих сторон.

Махлуф связался по видеоконференции с главой национального центра управления обороной России генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, который, в свою очередь, подтвердил данные об активном и добровольном возвращении сирийских граждан на родину.

В ходе своих выступлений представители министерств иностранных дел, труда, юстиции отчитались о мерах, которые были приняты для создания комфортных условия проживания для сирийских беженцев.

Это было первое заседание сирийско-российской комиссии по координации беженцев с момента ее создания в августе 2018 года. Таким образом, сирийское государство, победившее терроризм, взяло на себя ответственность за решение вопросов, связанных со статусом перемещенных лиц и их возвращением на родину. Изначально планировалось, что комитет будет тесно сотрудничать с дружественными государствами, представлять льготы и принимать меры по обеспечению нормальной жизни граждан, которые покинули свои города и села, чтобы спастись от террористических группировок, оккупировавших республику.