Трамп ставит китайский крест на ДРСМД: в США объяснили, зачем Вашингтон рвет соглашение с Москвой

Вашингтон, 23 октября. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ударит в первую очередь по Штатам, поскольку документ в большей степени выгоден как раз Вашингтону, а не Москве, считает американский эксперт, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович.

По его мнению, президент США Дональд Трамп любит умалять заслуги своих предшественников и значение достигнутых ими международных соглашений. В связи с этим Сестанович в своей колонке для издания The American Interest с иронией заметил, что вскоре Трамп может начать писать в Twitter о том, как благодаря разрыву ДРСМД он «в очередной раз спас Америку». Однако, как подчеркнул профессор, президент глубоко ошибается, ведь именно этот договор, по его мнению, является чуть ли не одним из самых выгодных для Штатов соглашений. Если Белый дом это не осознает, правильное решение о дальнейших шагах в этом направлении будет принять крайне непросто, даже невозможно.

Сестанович не исключил, что в качестве аргумента в пользу выхода из договора Трамп может начать говорить о том, что соглашения по контролю над вооружениями якобы связывают руки США и не дают ей защищать себя и своих союзников.

«Он способен обосновать свою точку зрения аргументами идеологического характера, если он этого захочет, — и если он сможет найти соглашения, которые докажут его правоту. Но договор о РСМД не из их числа», — убежден эксперт.

Мотивы выйти из соглашения Сестанович связывает с тем, что администрация Трампа недовольна распространением действия документа только на силы США и России, в то время, как Вашингтон озабочен действиями Китая в этой сфере. Он пояснил, что ситуация, когда Пекин разворачивал ракеты, будучи союзником США в холодной войне с СССР, это не волновало Белый дом, но теперь власти Поднебесной стремятся ограничить возможности Штатов по защите своих союзников в Восточной Азии. Именно поэтому в Пентагоне стали рассматривать ДРСМД как ассиметричный договор в пользу КНР. Кроме того, как указал специалист, соглашение будет мешать военному соперничеству США с Китаем, ведь оно предполагает развертывание ядерных систем наземного и морского базирования. А этому противостоянию, по его мнению, Трамп будет отдавать приоритет в ближайшие годы

«Если президент США пожертвует договором ради этого, он должен учитывать, что Вашингтону придется идти на жертвы и допустить наращивание российского ядерного потенциала в Европе», — предупредил Сестанович, заметив, что ставить китайский крест на ДРСМД, учитывая, что ракетный потенциал КНР только «начал приобретать какие-то очертания».

Пока идеи Трампа не находят отклика среди профессионалов в области контроля над вооружениями. Они оказывают всяческое сопротивление решению Вашингтона по договору о РСМД. Эксперты указывают на необходимость искать диалог и укреплять доверие, ведь именно такие действия будут выгодны обоим государством. Однако, по словам Сестановича, на помощника Трампа Джона Болтона они не оказывают никакого воздействия, и он воспринимает их как «бессмысленные причитания пацифистов».

Напомним, 21 октября Джон Болтон прибыл в Москву, он уже провел встречи с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сегодня переговоры с дипломатом провел в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Открывая встречу, российский лидер предложил ему обсудить вопрос одностороннего выхода Штатов из ДРСМД.