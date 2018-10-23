Охранник запер проводницу в вагоне поезда Москва — Казань из-за потерянной ложки

Казань, 23 октября. Сотрудник службы охраны запер в вагоне проводницу поезда Москва — Казань. Поводом для такого поступка стала недостача ложки.

Поезд прибыл в технический парк. Во время сдачи вагона после рейса между 54-летней проводницей и 37-летним работником организации, осуществляющей охрану и экипировку вагонов, возник словесный конфликт. Из-за недостачи ложки мужчина запер женщину в вагоне.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, впоследствии конфликт был исчерпан.

Напомним, в прошлом месяце охранник продуктового супермаркета в Петербурге набросился на покупательницу из-за ценника.