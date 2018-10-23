Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Охранник запер проводницу в вагоне поезда Москва — Казань из-за потерянной ложки

100
0 Оставить комментарий

Охранник запер проводницу в вагоне поезда Москва — Казань из-за потерянной ложки

Казань, 23 октября. Сотрудник службы охраны запер в вагоне проводницу поезда Москва — Казань. Поводом для такого поступка стала недостача ложки. 

Поезд прибыл в технический парк. Во время сдачи вагона после рейса между 54-летней проводницей и 37-летним работником организации, осуществляющей охрану и экипировку вагонов, возник словесный конфликт. Из-за недостачи ложки мужчина запер женщину в вагоне.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, впоследствии конфликт был исчерпан.

Напомним, в прошлом месяце охранник продуктового супермаркета в Петербурге набросился на покупательницу из-за ценника.

 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое