Минсельхоз РФ оценил ситуацию на рынке хлеба

Москва, 23 октября. Ситуация на российском рынке зерна и хлеба стабильная, при этом наблюдается восстановление цен к уровню 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства России.

Минсельхоз РФ еженедельно проводит анализ ситуации на рынке зерна и хлеба, который свидетельствует о стабильной ситуации и восстановлении цен.

«Наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года», — говорится в сообщении.

В дальнейшем Минсельхоз РФ продолжит отслеживать потребности в зерне на уровне регионов, а также формировать хлебофуражный баланс, который позволит обеспечить внутренние нужды и рассчитать объемы экспорта.

Ране стало известно, что российские производители хлеба обратились к торговым сетям с просьбой поднять отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия, передает «Ридус».