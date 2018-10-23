«Мы во всем разобрались»: на «России 1» ответили про «интервью» с погибшей керченской студенткой

В СМИ появилась информация, что 17 октября в ходе спецэфира программы «60 минут» телеканала «Россия 1», посвященного трагедии в Керчи, ведущая Ольга Скабеева якобы «взяла интервью» у погибшей студентки. По данным телеканала, в качестве очевидца выступала студентка второго курса керченского политехнического колледжа Алина К., которая была свидетелем нападения. Позже девушка с таким именем оказалась в списках погибших, которые опубликовали власти Крыма.

Федеральное агентство новостей не смогло оперативно связаться с Ольгой Скабеевой, чтобы попытаться прояснить эту историю. В пресс-службе «России 1» отметили, что пока официального комментария по этому поводу нет, и попросили набраться терпения.

«Подождите, — попросила сотрудница пресс-службы корреспондента ФАН. — Пока информации для прессы нет».

На вопрос, значит ли это, что на телеканале еще не успели разобраться в инциденте, ответ был отрицательный.

«Мы уже разобрались, но информация будет позже», — отметила представитель пресс-службы.

Ранее в коротком комментарии телеканалу «Дождь» Ольга Скабеева также попросила не делать поспешных выводов.

«Вы не будете сейчас делать эмоциональных скоропалительных выводов», — предложила журналистка, посоветовав коллегам с «Дождя» связаться с пресс-службой телеканала.

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек — студенты и сотрудники учебного заведения. Пострадавшими были признаны 76 человек. В совершении преступления подозревается 18-летний Владислав Росляков, который по предварительной информации после совершения преступления покончил с собой.