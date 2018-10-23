Медведев рассказал, какими санкциями Россия ответит Украине

Москва, 23 октября. Правительство РФ в ближайшее время подготовит предложения по указу президента России Владимира Путина об ответных мерах на санкции Украины. Об этом заявил глава Кабмина Дмитрий Медведев. Ответные санкции будут блокировать украинские активы на территории России.

Гражданам Украины, которые своими действиями наносят вред РФ, грозят ограничения по поставкам определенных товаров.

«Во-вторых, (речь идет — Прим. ред.) о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ», — сказал Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал, что сотни граждан Украины, среди которых есть и известные люди, будут внесены в ограничительные списки. Окончательное решение по формированию перечня лиц, попадающих под ответные санкции, будет зависеть от предложений правительства РФ.

Глава Кабмина подчеркнул, что под ограничения попадут и компании, находящиеся под контролем граждан Украины, в отношении которых будут введены санкции. Дмитрий Медведев намерен подписать решения по санкциям в отношении Украины в ближайшее время.

22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о санкциях, которые Киев ввел против российских физических лиц и компаний.

Украинские власти ввели ряд ограничений против России, причем этот процесс продолжает на протяжении 4,5 лет. В «черный» список входят порядка 1700 граждан РФ и 750 юридических лиц России. Москва в отношении Украины крупных санкций еще не вводила.