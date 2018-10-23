Тело скончавшегося в отпуске туриста вернули из Египта без внутренних органов

Каир, 23 октября. Тело скончавшегося на египетском курорте 62-летнего англичанина Дэвида Хамфриса вернули в Великобританию без внутренних органов. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным газеты, во время отпуска путешественник жаловался на боли в груди. Его осмотрел доктор гостиницы, после чего Хамфриса отвезли в медицинскую клинику Хургады, где ему выписали препараты. Спустя несколько дней он скончался, когда играл с внуками возле бассейна.

Вскрытие проводили египетские медики, невзирая на несогласие родственников. Позже врачи заявили, что смерть наступила от сердечного приступа.

При повторном вскрытии патологоанатом не нашел сердце, а также часть печени и почки. Супруга и дочь Хамфриса считают, что египетские врачи не имели права выписывать его из больницы и отправлять обратно в отель.

Британские СМИ обвиняют египетских врачей в нелегальном изъятии органов. Сообщается, что лишь в 2018 году Каирский суд осудил за идентичные преступления 37 человек.