Москва, 23 октября. Церковный раскол на Украине можно сравнить с многолетним вооруженным конфликтом в Сирийской Арабской Республике (САР), оба представляют собой не религиозные, а политические процессы, считает Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

Сложившуюся ситуацию с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) он прокомментировал на пресс-конференции, отметив, что на территории Украины происходит не собственно религиозный раскол, а раскол из-за политики.

«Потому что православные во всем мире исповедуют одну и ту же религию. Так зачем же нужно было ее раскалывать?» — задался вопросом Верховный муфтий САР.

При этом, по его мнению, во время конфликта в Сирии произошло разжигание противоречий между представителями различных религий.

Напомним, в данный момент украинские власти пытаются получить автокефалию УПЦ. Многие эксперты в связи с этим заявили о церковном расколе, а председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент выразил мнение, что подготовка Константинопольского патриархата к предоставлению автокефалии неканонической украинской церкви является вмешательством на территорию УПЦ.

15 октября Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом. Такой шаг был вызван политическим решением Константинополя об отзыве акта 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. В РПЦ отметили, что надеются на изменение решения Константинополя.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР освободили практически все регионы государства от контроля незаконных террористических бандформирований.