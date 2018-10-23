Болтон назвал продуктивной встречу с Шойгу

Москва, 23 октября. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу была продуктивной.

По его словам, встреча с российским министром была очень интересной. Болтон подчеркнул, что стороны разговаривали о Договоре РСМД.

«У нас был очень продуктивный разговор с министром обороны Шойгу, который длился порядка часа-полутора часов», — заявил Болтон в беседе с телеканалом BBC.

Напомним, что ранее советник президента США по национальной безопасности провел пятичасовую встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсуждали вопросы по договору открытого неба и вопросы по сокращению наступательных вооружений, сообщает «Ридус». Болтон также общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из договора о РСМД. Он подчеркнул, что Россия не соблюдает условия договора, однако не привел никаких доказательств.