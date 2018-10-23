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Силуанов и вице-премьеры отчитаются перед Путиным о подготовке нацпроектов

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Силуанов и вице-премьеры отчитаются перед Путиным о подготовке нацпроектов
Москва, 23 октября. Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов отчитается перед президентом РФ Владимиром Путиным о национальных проектах, разработанных кабмином во исполнение майского указа главы государства.

Отчет глава Минфина представит на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, которое Владимир Путин проведет в среду, 24 октября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Более подробную информацию о проектах в различных сферах представят вице-премьеры, курирующие эти направления. В частности, на повестку вынесена реализация положений майского указа в социальной сфере, сфере жилья, городской среды, культуры, экологии, транспорта и цифровой экономики.

Автор: Ярослава Замысловатова
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