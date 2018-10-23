Сирия сегодня: Дамаск на пороге победы над боевиками в Идлибе, фрегат «Ярослав Мудрый» вернется из похода в САР

Сирия, 23 октября. Верховный муфтий САР заявил о скорой победе над террористами в Идлибе. Российский фрегат «Ярослав Мудрый» вернется в Балтийск после похода в Сирию. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Победа близка

Победа Сирии над террористами в провинции Идлиб близка, заявил верховный муфтий САР Ахмад Бадреддин Хассун.

«Когда закончится проблема Идлиба, у нас не будет беженцев, я уверен. У нас сейчас в Идлибе действует 21 организация террористов, представители более 40 национальностей — там есть и таджики, и туркмены и так далее», — сообщил он во время выступления на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

При этом муфтий подчеркнул: в настоящее время радикальные исламисты отправили своих жен и детей в другие страны, что говорит о скором выводе и самих террористов. По мнению Хассуна, после этого начнется полномасштабное возвращение сирийских беженцев в страну, и Дамаску необходимо полностью проработать этот вопрос.

«Мы сейчас на пороге победы», — заключил мусульманский лидер.

«Ярослав Мудрый» вернется домой

Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» вернется 27 октября в порт приписки в Балтийске. Об этом сообщается в военном ведомстве РФ.

«Двадцать седьмого октября состоится встреча из дальнего похода сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» после выполнения задач по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Средиземного моря», — значится в сообщении Минобороны.

Торжественная встреча будет проходить на территории главной базы Балтийского флота. Экипаж судна будет встречен на пирсе, после чего состоится доклад командира отряда кораблей командующему БФ и прохождение торжественным маршем личного состава кораблей.

«По окончании церемонии журналистам будет предоставлена возможность посетить СКР «Ярослав Мудрый», ознакомиться с его вооружением и техническими средствами, условиями несения службы экипажем», — говорится в сообщении военного ведомства.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в САР зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.