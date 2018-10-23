Делегация США во главе с послом на Украине посетила Донбасс

Киев, 23 октября. Делегация США во вторник посетила Донбасс, сообщает штаб Операции Объединенных сил Украины. Делегацию возглавила посол США на Украине Мари Йованович.

Представители США встретились с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, который рассказал дипломатам о ситуации, сложившейся в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские силовики усилили обстрел территорий Донбасса. Так, например, за прошлые сутки украинская армия не менее 30 раз обстреливала позиции Донецкой народной республике, выпустив суммарно 423 боеприпаса.

Как рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, украинские силовики вели обстрелы из минометов калибром 82 и 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что армия Донецкой республики оставляет за собой право уничтожать огневые точки украинской артиллерии, с которой ВСУ осуществляют обстрелы.