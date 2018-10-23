Посольство России высмеяло позицию Лондона по «вмешательству РФ» в дела Британии

Лондон, 23 октября. Российское посольство в Лондоне высмеяло заявление члена британского парламента Дамиана Коллинса, обвинившего правительство Терезы Мэй в том, что оно не может найти следов вмешательства России в выборный процесс в Соединенном королевстве.

В Twitter российского дипломатического представительства появилось сообщение о новом тренде в британской политике.

«Если факты никак не подтверждают ваши предположения, забейте на факты, требуйте новых», — говорится в комментарии посольства.

New trend in UK politics. If facts don't fit the theory, ignore them and demand new ones. pic.twitter.com/xJJAImWmSO — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 23, 2018

Ранее Дамиан Коллинс раскритиковал последовательный отказ правительства Великобритании от признания фактов «вмешательства Москвы» в выборы. По словам парламентария, подход к противостоянию «подрывающей британскую демократию» российской кампании должен быть единым.

Он обвинил правительство в том, что министры вполне довольны собой, хотя никак не борются с «вмешательством» России в дела Великобритании.

Напомним, ранее в Лондоне официально признали, что не могут доказать факт «российского вмешательства» в демократические процессы в Соединенном королевстве.

Российские официальные лица неоднократно опровергали подобные обвинения в адрес РФ, указывая на их бездоказательность и голословность. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров также обращал внимание на то, что фактов, подтверждающих «вину» России, никто никогда не предъявлял.