Саудовская Аравия готова инвестировать в «Арктик СПГ-2» около 5 млрд долларов

Москва, 23 октября. Саудовская Аравия объявила о своей готовности проинвестировать около пяти миллиардов долларов в проект «Арктик СПГ-2». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сообщил, что нефтяная компания Saudi Aramco может стать вторым акционером проекта после «Новатэка».

«Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о возможности инвестиции в проект «Арктик-2», — сказал Дмитриев в эфире «Россия-24».

Как ранее писала «Газета.Ru», нефтегазовая компания Total ожидает, что запуск первой линии «Арктик СПГ-2» состоится в конце 2023 года. Окончательное инвестиционное решение компании ожидалось в 2019 году.

Напомним, «Арктик СПГ-2» является вторым заводом компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа. Ожидаемая мощность завода составит около 19,8 миллиона тонн СПГ в год.