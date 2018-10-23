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Опубликовано видео пожара на поле камышей под Волгоградом

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Опубликовано видео пожара на поле камышей под Волгоградом

Волгоград, 23 октября. Под Волгоградом загорелись поля камышей. Со всех точек города можно увидеть густой черный дым, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Причины возгорания волгоградских камышей на данный момент не установлены. Очевидцы присылают фотографии, на которых виден густой черный дым. Жители города отмечают, что он видел с разных концов Волгограда.

Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места происшествия.

Опубликовано видео пожара на поле камышей под Волгоградом

Ранее главный госинспектор МЧС РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что ведомство в 2019 году в два раза увеличит число проверок объектов с массовым пребыванием людей на соблюдение противопожарной безопасности.

Автор: Катерина Иванова
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