Сирия как единственный позитивный пример сотрудничества Москвы и Вашингтона: о чем говорили Шойгу и Болтон

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, контакты России и Соединенных Штатов по Сирии являются единственным положительным примером сотрудничества стран. Об этом российский министр заявил в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Что именно имел в виду Сергей Шойгу, учитывая жесткую антиасадовскую позицию американцев, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На переговорах с Джоном Болтоном Сергей Шойгу напомнил, что Россия и США поддерживают контакты по особо горячим направлениям.

«Это, безусловно, касается Сирии, там, где мы работаем фактически в постоянном режиме, поддерживаем в постоянном контакте наши отношения с американскими коллегами».

По мнению Сергея Шойгу, в настоящее время это «единственный позитивный пример» эффективного сотрудничества Москвы и Вашингтона, благодаря которому удается не допускать серьезных инцидентов в небе над Сирией.

Слава российского министра обороны Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Эксперт подчеркнул, что в данном случае речь идет не о полноценном сотрудничестве по нескольким направлениям, а исключительно о военной коммуникации.

«По поводу сотрудничества нельзя говорить ничего, пока действует общая антиасадовская позиция Соединенных Штатов Америки. Например, не так давно госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что сирийский народ не увидит ни одного доллара на восстановление Сирии, пока в стране присутствуют поддерживаемые Ираном войска», — напомнил эксперт.

Тогда американский дипломат возложил «бремя ответственности за выдворение Ирана» из Сирии на официальный Дамаск, который якобы «несет вину за его присутствие там». Майк Помпео почему-то умолчал о том, что в отличие от США у Ирана есть официальное разрешение легитимного правительства на размещение своих сил на территории Сирии, однако в очередной раз обозначил яркую антиасадовскую позицию. Собеседник ФАН уверен, что, пока эта позиция сохраняется ни о каком полноценном сотрудничестве между Россией и США, речи быть не может.

«Что же в таком случае сказал нам Шойгу по результатам встречи с «ястребом» Болтоном? Я думаю, что единственное позитивное из всей повестки помощника Трампа, который приехал в Москву, диктовать свои условия, разрывать договор РСМД, угрожать России по другим направлениям, например, пытаясь вынудить нас отказаться от сотрудничества с Ираном, — это то, что американцы осознали изменившуюся ситуацию в регионе. И связано это с поставками в Сирию российских комплексов С-300 и комплекса радиоэлектронной борьбы. Тот факт, что США наконец это осознали, означает, что они уже будут вынуждены корректировать свою военную стратегию в регионе, а возможно, в перспективе, и убраться из Сирии. Это и есть тот позитивный момент», — считает эксперт.

Ни в позиции США по Ирану перед введением широкомасштабных антииранских санкций в начале ноября, ни в позиции США по восстановлению мирной жизни в Сирии, учитывая постоянно повторяющиеся бомбардировки со стороны коалиции, ни в общей позиции Вашингтона по сирийскому вопросу, которая диаметрально противоположна российской, по мнению Александра Асафова, никаких хороших новостей нет и быть не может.

«Поэтому, я думаю, что позитивная оценка российско-американского сотрудничества в Сирии, данная Сергеем Кужугетовичем, связана с тем, что Соединенные Штаты осознали, что для них обстановка действительно изменилась, и США впредь будут корректировать свою беспардонную политику в регионе, где находятся незаконно, без официального приглашения законно избранного правительства и желания сирийского народа», — предположил Александр Асафов.

Из этого эксперт делает вывод, что речь идет не о взаимодействии или сотрудничестве, а как раз о военной координации, предупреждении инцидентов и обмене информации. От подчеркнул, что американцы, несмотря на весь свой «ястребиный дух Пентагона», боятся как огня прямого столкновения с Россией.