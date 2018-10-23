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Стало известно, когда Белоруссия и Евросоюз могут подписать соглашение по визам

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Стало известно, когда Белоруссия и Евросоюз могут подписать соглашение по визам

Минск, 23 октября. Европейский союз и Белоруссия могут подписать соглашение об упрощении визового режима до конца текущего года. Об этом заявил глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

«Надеюсь, что до конца года соглашения будут подписаны», — заявил Викторин в беседе с ТАСС.

Отметим, что в январе 2017 года Белоруссия отменила визы для граждан 80 стран. Их срок пребывания в стране не должен превышать пяти суток, безвизовый режим действует только для тех, кто прибывает в Белоруссию на самолете.

Автор: Денис Коробейников
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