Тбилиси, 23 октября. В Грузии предложили сажать в тюрьму за изготовление, распространение или ввоз в страну карт с нарушением территориальной целостности государства. С такой инициативой выступили депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Грузинский парламент зарегистрировал проект главы комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили и депутата Отара Чрдилели. Согласно их предложению, в Уголовном кодексе страны появится новая статья «343 прима». Авторы предложили наказывать виновных штрафом или лишением свободы сроком до двух лет за «неправильную» карту страны, сообщил Sputnik Грузия.

О внесении поправок в Уголовной кодекс страны заговорили после того, как на шахматной олимпиаде в Батуми, которая прошла с 23 сентября по 6 октября, делегация из Ханты-Мансийска распространила сувениры, среди которых была карта мира. На этой карте Грузия указывалась без Абхазии и Южной Осетии. Напомним, Абхазия и Южная Осетия де-факто не контролируется центральными грузинскими властями с начала 90-х годов XX века, сообщил «Ридус».

В ночь на 8 августа грузинская сторона атаковала Южную Осетию и разрушила часть Цхинвала. Москва, защищая жителей республики, большинство из которых к тому времени приняли гражданство РФ, ввела войска. После пяти дней боевых действий российские военные вытеснили грузинские войска из региона.

Москва после вооруженного конфликта в Южной Осетии признала независимости республики, а также Абхазии. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ и придала этим регионам статус оккупированных территорий.

Ранее опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что порядка 60% россиян считают верным принятое десять лет назад решение Москвы признать независимость Южной Осетии.