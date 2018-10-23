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Тунису предрекли крах экономики из-за торгового соглашения с Евросоюзом

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Тунису предрекли крах экономики из-за торгового соглашения с Евросоюзом

Москва, 23 октября. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов назвал последствия заключения властями Туниса Всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. 

Он привел пример с Украиной, которая подписала соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Для Киева это обернулось упадком во всех сферах экономики, целые отрасли промышленности и сельского хозяйства потерпели крах. Если договоренности с ЕС будут подписаны, то Тунис ждет то же самое.

Балмасов обратил внимание на то, что по факту Тунису нечего предложить Евросоюзу, однако ЕС проведет быструю экспансию и начнет выжимать максимум из нового рынка. Экономика североафриканской страны будет раздавлена достаточно быстро. 

«Даже если Тунис захочет что-то продать в Европу, та не купит, сославшись на санитарные нормы, торговые квоты и другие отговорки»,  — добавил эксперт, передает интернет-издание «Экономика сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в Тунисе готовится глобальная забастовка работников госсектора, которая парализует свыше 166 предприятий

Автор: Тимур Румянцев
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