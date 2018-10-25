Сирия: ФАН публикует видео национальной встречи в провинции Хомс

Дамаск, 25 октября. Торжественный праздник с участием российской стороны прошел в северной части провинции Хомс. Мероприятие приурочено к многочисленным победам сирийской правительственной армии, вернувшей безопасность в регион.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на мероприятии в городе Аль-Саан.

Участники национальной встречи, на которой также присутствовали жители соседних сирийских провинций, выразили свою радость и восхищение в связи с возвращением стабильности в страну, которая долгое время находилась в состоянии кризиса.

Стоит отметить, что подобные мероприятия уже не редкость в Сирии. С каждым днем провинции все больше и больше оживают. Люди собираются на праздники, фестивали, ярмарки и выставки, приглашают на мероприятия иностранных гостей, проводят национальные конкурсы, марафоны и даже семинары. Это в первую очередь говорит о том, что сирийский народ окончательно пришел в себя после террористической оккупации.

Возвращение подразделений сирийской правительственной армии в регион стало символом надежды для мирных жителей.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены весной 2018 года. При содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон сирийским властям удалось договориться с главарями незаконных вооруженных формирований о беспрепятственном выводе боевиков с территории провинций. При этом сами провинции переходили под полный контроль сирийской правительственной армии.

После выхода боевиков в освобожденные города и населенные пункты вошли сотрудники службы безопасности Сирии. В данный момент власти восстанавливают пострадавший от рук террористических группировок регион. В частности, ремонтируется социальная инфраструктура, больницы, школы и дороги, восстанавливается линия электропередач, водопровод, канализации. Все это делается для возвращения нормальной жизни в регион и привлечения сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за боевиков.