Опальные украинские телеканалы заручились поддержкой Европарламента

Киев, 23 октября. Генеральные продюсеры украинских телеканалов NewsOne и «112 Украина» Василий Голованов и Артем Марчевский провели встречу с вице-президентом Европарламента Хейди Хаутала, в ходе которой рассказали о давлении киевских властей на журналистов и свободу слова.

«Хейди Хаутала сегодня уделила нам время и отнеслась с максимальным вниманием и пониманием к ситуации в нашей стране. День начался продуктивно», — сказал Голованов.

В ходе встречи с руководством украинских телеканалов Хаутала подчеркнула, что европейские депутаты обязаны отстаивать свободу слова в каждой стране. Она также добавила, что намерена лично следить за ситуацией вокруг этих телеканалов. Кроме того, вице-президент Европарламента пообещала обсудить данный вопрос с председателем группы дружбы Европарламент-Украина, а также с коллегами из фракции «Зеленого союза Финляндии».

Напомним, 4 октября Верховная рада Украины внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о введении санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина» за «антиукраинскую деятельность».