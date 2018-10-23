Затонувший более 2 тысяч лет назад корабль нашли на дне Черного моря

София, 23 октября. Британские ученые обнаружили в мертвой зоне Черного моря неповрежденный древнегреческий торговый корабль, который пролежал на дне более 2,4 тысячи лет.

Древнее судно длиной 23 метра было найдено при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением в 80 километрах от берегов Болгарии. Судно практически не было повреждено за такой большой промежуток времени, сохранены в изначальном виде руль, мачты и даже скамейки для гребцов.

Корабль назвали древнейшим неповрежденным судном 500 года до нашей эры, ранее исследователи находили только обломки кораблей той эпохи. Материал корабля сохранился в отличном состоянии, поскольку, отметили ученые, в водах Черного моря на глубине свыше 200 метров отсутствует кислород, передает Sky News.

При этом, по данным исследователей, внешний вид находки совпадает с рисунками античной греческой керамики. В качестве примера эксперты привели древнегреческую Siren Vase, создание которой датируется 480-470 годами до нашей эры, пишет «МИР24». С ней могут ознакомиться все желающие в Британском музее.

Ранее в ходе поисковых работ были найдены два новых объекта, которые могут оказаться деталями пропавшей в 2017 году подводной лодки «Сан-Хуан» Военно-морских сил Аргентины. Аргентинская подлодка «Сан-Хуан» прекратила выходить на связь 15 ноября минувшего года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 человека.