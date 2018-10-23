ФАН подает в американский суд на Facebook

Федеральное агентство новостей (ФАН) подает иск к компании Facebook Inc по месту ее юридической ответственности, то есть в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско). Основанием для иска стала блокировка официального аккаунта ФАН в Facebook, произошедшая 3 апреля 2018 года без объяснения причин.

В результате этой внезапной блокировки огромное число российских подписчиков и читателей новостей в этой социальной сети оказались лишены доступа к информации ФАН.

Кроме того, в действиях администрации Facebook усматриваются нарушения закона «О защите конкуренции», запрещающего злоупотребление доминирующим положением.

Примечательно, что одновременно с блокировкой аккаунта ФАН в официальном профиле Марка Цукерберга в Facebook появилось письменное заявление. В нем основатель социальной сети объявил, что платформа ограничила доступ к 270 страницам, связанным с деятельностью некоего Агентства интернет-исследований (IRA).

«Это важный шаг для защиты честных выборов по всему миру... Это российское агентство постоянно обманывало и манипулировало людьми в Америке, Европе и России, и мы не хотим, чтобы они существовали в Facebook», — заявил Цукерберг.

Удаление аккаунта ФАН является актом политической цензуры и произвола со стороны американских монополистов. Отметим, что законы Российской Федерации прямо запрещают цензуру, однако Facebook не имеет представительства в Российской Федерации, что позволяет ему нарушать российские законы.

ФАН является первым российским СМИ, которое приняло решение бороться с произволом американских компаний, используя для этого все законные способы, в соответствии с международным и американским законодательствами.

В сентябре 2018 года редакция ФАН наняла одну из крупнейших международных юридических компаний Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), чтобы заставить Facebook прекратить незаконные блокировки, которые направлены на вмешательство во внутреннюю политику Российской Федерации. Вести это дело будет старший юрист компании Деннис Бойл (Dennis Boyle).

Ситуация с блокировкой аккаунтов российских СМИ в очередной раз подчеркивает уязвимость российских средств массовой информации перед администрациями иностранных интернет-площадок.

России необходимо использовать все средства для противодействия политике вмешательства иностранных интернет-компаний в ее внутренние дела, в противном случае Рунет очень быстро превратится в площадку для одной доминирующей точки зрения — западной.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев считает, что выдвинутые США 19 октября обвинения против бухгалтера агентства Елены Хусяйновой могут быть связаны с тем, что в сентябре 2018 года бухгалтерией ФАН был совершен банковский платеж американским юристам в качестве аванса за подачу иска к Facebook.