Госдума отказалась устанавливать праздник День отца

Москва, 23 октября. Депутаты Госдумы во вторник отклонили законопроект, который предлагал установить в России новый праздник — День Отца.

По замыслу автора инициативы, главы комитета ГД по вопросам семьи Тамары Плетневой, День отца должен был укрепить престиж отцовства и подчеркнуть важную роль мужчины в воспитании ребенка. Праздновать День отца она предлагала в последнюю субботу октября. Отметим, что в этот же день обычно происходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу».

Тем не менее, законопроект не поддержали ни в правительстве, ни в администрации президента, ни в Совете Федерации. Свой отрицательный отзыв также дал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.