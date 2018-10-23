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Госдума отказалась устанавливать праздник День отца

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Госдума отказалась устанавливать праздник День отца

Москва, 23 октября. Депутаты Госдумы во вторник отклонили законопроект, который предлагал установить в России новый праздник — День Отца.

По замыслу автора инициативы, главы комитета ГД по вопросам семьи Тамары Плетневой, День отца должен был укрепить престиж отцовства и подчеркнуть важную роль мужчины в воспитании ребенка. Праздновать День отца она предлагала в последнюю субботу октября. Отметим, что в этот же день обычно происходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу».

Тем не менее, законопроект не поддержали ни в правительстве, ни в администрации президента, ни в Совете Федерации. Свой отрицательный отзыв также дал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Все говорят о том, что это относится к предмету регулирования президента Российской Федерации, поэтому комитет, к сожалению, данный проект отклоняет», — пояснила зампред комитета Елена Вторыгина.

Автор: Антон Соколов
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