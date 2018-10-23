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Сербия пообещала никогда не вводить санкции против России

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Сербия пообещала никогда не вводить санкции против России

Москва, 23 октября. Сербия никогда не будет вводить против России санкции: ни политические, ни экономические. Об этом заявила спикер сербского парламента Майя Гойкович.

Она отметила, что это является принципиальной позицией Белграда. Гойкович напомнила, что Сербия много лет провела под санкциями и знает, что ограничения не приводят к решению проблем.

«Мы являемся представителями сербского народа, и всем уже понятно отношение сербского народа к Российской Федерации», — сказала Майя Гойкович.

Отношения России и Сербии она охарактеризовала как «исторически хорошие» в политическом и экономическом смыслах слова. Майя Гойкович подчеркнула, что у стран нет открытых вопросов, и выразила надежду на дальнейшее укрепление взаимоотношений Москвы и Белграда.

Спикер сербского парламента отметила, что страна гордится частыми встречами президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. По ее словам, главы государств договорились о встрече в Белграде в январе 2019 года.

Ранее Майя Гойкович заявила, что Сербия настаивает на восстановлении прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Автор: Регина Пак
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