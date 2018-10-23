Болтон оценил вероятность новой гонки вооружений после выхода США из ДРСМД

Москва, 23 октября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал преувеличением заявления о том, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к новой гонке вооружений.

Болтон подтвердил, что во время визита в Россию обсуждал возможный выход США из ДРСМД. Он добавил, что соглашение было заключено во времена холодной войны, а в настоящее время «глобальная реальность поменялась», и США должны реагировать на это.

Журналисты задали ему вопрос, существует ли вероятность того, что выход США из договора приведет к новой гонке вооружений.

«Я считаю, что риторика перегрета: я был здесь [в Москве] почти 17 лет назад в период выхода (США) из Договора по ПРО, и мы слышали много подобных заявлений», — ответил он, передает «Би-би-си».

По словам советника президента США, Штаты вышли из Договора по ПРО, и теперь «безопасность страны обеспечена лучше».

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев, который 31 год назад поставивил подпись под ДРСМД, назвал «очень странным» намерение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, пишет «Ридус».