Съемки шпионского сериала РЕН ТВ «Варяг» стартовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. В Петербурге стартовали съемки сериала «Варяг», премьера которого состоится на РЕН ТВ в 2019 году. Режиссером сериала стал Александр Якимчук, известный как создатель сериалов «Белая ночь» и «Закон мышеловки».

«Варяг» – это боевик о беспощадном сотруднике российских спецслужб, который решает задачи государственной важности. По словам режиссера, в сериале будет множество качественных трюков, экшена и шпионских штучек.

«На съемках присутствуют консультанты – постановщики трюков, которые стараются сделать драки яркими и нестандартными», — добавил Якимчук.

Известный российский актер Алексей Никлов сыграет «Куратора» – наставника и руководителя главного героя. А роль самого Варяга исполнит Алексей Парасевич, который засветился в таких проектах, как «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Военная разведка», «Дружина».

Парасевич много лет совмещает карьеры актера и каскадера, поэтому он не пользуется помощью дублеров. В новом сериале Варяг будет противостоять российской и международной преступности. Среди его врагов – влиятельные наркоторговцы, организатор громких политических убийств и терактов, а также загадочный «Фонд Стратоса».