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Нурмагомедов рассказал, где хочет провести бой с Мейвезером

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Нурмагомедов рассказал, где хочет провести бой с Мейвезером

Махачкала, 23 октября. Абсолютный чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассчитывает, что его бой с американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером пройдет на столичном стадионе «Лужники».

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене «Лужники», — написал российский боец на своей странице в социальной сети Instagram.

Нурмагомедов выразил уверенность, что столичные «Лужники» будут забиты до отказа. Кроме того, он уверен, что благодаря этому бою будет установлен рекорд по продаже платных онлайн-трансляций.

Самым главным моментом россиянин назвал присутствие отца на поединке, поскольку в российскую столицу «виза не нужна».

Нурмагомедов ранее предложил непобежденному боксеру Мейвезеру провести бой, после чего американец призвал телевизионные каналы готовить огромные деньги для покупки прав на трансляцию этой встречи. При этом российский спортсмен отказался биться с Мейвезером в Лас-Вегасе.

Российский боец MMA 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC, однако его отец поединок увидеть не смог из-за отказа в американской визе.

Автор: Алексей Громов
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