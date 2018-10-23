«Боулинг по-богатому»: автокран протаранил почти два десятка машин в Киеве

Массовая авария, которая поразила даже видавших виды киевлян, произошла в украинской столице днем 23 октября. Автокран марки «КамАЗ» с неисправными тормозами въехал в группу машин, стоявших на светофоре, — и буквально смял не менее десятка из них.

Авария произошла на глазах изумленных прохожих прямо напротив бизнес-центра «Парус», в котором разместились пропрезидентский телеканал «Прямой» и еще ряд местных СМИ. Автокран несся по бульвару на скорости примерно в 70 км/час и из-за неисправных тормозов не смог остановиться. Свою роль сыграло и то, что в этом месте дорога круто спускается с горы — и инерция у грузовика оказалась как минимум вдвое больше, чем на ровной дороге.

В итоге он врезался в машины, стоявшие на светофоре, — к ужасу многочисленных водителей дорогих иномарок. В итоге в результате ДТП пострадало 18 легковых автомобилей и грузовик. Один из автомобилей в результате столкновения оказался на капоте другой машины.

Когда корреспондент Федерального агентства новостей прибыл на место происшествия, на асфальте виднелись пятна крови. На месте аварии работала скорая помощь, которая, впрочем, быстро уехала. Как удалось выяснить ФАН, за медицинской помощью обратились три водителя, двум из них помощь оказали на месте, одного водителя пришлось госпитализировать.

ДТП полностью заблокировало движение в сторону Крещатика от станции метро «Печерская». В течение дня хвост затора растянулся более чем на три километра.

Корреспондент ФАН поговорил с водителями машин, попавших в аварию не по своей воле. Они с самого утра растерянно бродили вокруг места происшествия, снимая все на телефоны и периодически ведя переговоры с прибывшими автоинспекторами.

«Надеюсь, мне выплатят страховку за это «попадалово», — сообщил ФАН киевлянин Виталий, у которого в аварии пострадала дорогая Honda Civic. — Это чисто страховой случай, и страховая компания просто не сможет отвертеться.

А пока мы ждем, когда инспекторы зафиксируют и опишут весь ущерб. Думаю, львиную долю расходов скинут на компанию, которой принадлежал автокран. Ведь они не позаботились о том, чтобы у такой тяжелой техники были исправные тормоза».

Украинские пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на громкое ДТП.

Один из них написал: «Глядя на эту аварию, убеждаешься, что в самом киевском воздухе гуляет вирус идиотизма».

«Вот как выглядит «боулинг по-богатому», — отозвался другой киевский блогер.

С середины дня пробка из аварийных машин продолжала стоять в центре Киева, блокируя движение по значительной части его центра. Прохожие, неизменно останавливавшиеся возле места аварии, судачили о том, что «когда порядка в государстве нет, такие вот аварии и случаются».