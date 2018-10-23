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Сирия готова укрепить сотрудничество с Всемирной продовольственной программой

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Сирия готова укрепить сотрудничество с Всемирной продовольственной программой

Дамаск, 23 октября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провел переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвидом Бизли. На встрече стороны обсудили деятельность организации в республике, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

На переговорах глава МИД САР заявил, что Дамаск готов укрепить взаимодействие с WFP без привязки к какой-либо политической повестке дня. Бизли, в свою очередь, отметил, что организация прилагает максимальные усилия, чтобы увеличить финансирование своей деятельности на территории республики.

У Бизли также состоялась отдельная встреча с заместителем главы МИД Сирии Фейсалом Микдадом. На ней исполнительный директор WFP рассказал, что в скором времени организация поможет сирийцам в производстве и получении водных ресурсов для поощрения сельскохозяйственной деятельности.

Автор: Дарья Смолина
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