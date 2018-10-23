На Украине вандалы разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

Киев, 23 октября. В селе Циркуны Харьковской области вандалы разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в главном управлении Национальной полиции по области.

Отмечается, что сотрудникам об инциденте сообщил заместитель председателя Циркуновского сельского совета. На место происшествия выехали следователи. Они осмотрели территорию. Сейчас полиция устанавливает личность нарушителей, которые могли быть причастны к инциденту. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее неизвестные разбили памятник «борцам за свободу Украины» в Запорожье. Пресс-служба украинской партии «Национальный корпус» сообщила, что неизвестные разбили памятник «Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов», находящийся на острове Хортица в Запорожье.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на 28 апреля.