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Происшествия

Канадский рэпер погиб, упав с крыла летящего самолета

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Канадский рэпер погиб, упав с крыла летящего самолета

Оттава, 23 октября. Канадский рэпер Джон Мак-Мюррей погиб, упав с крыла самолета. Трагедия произошла во время съемок музыкального клипа.

По словам менеджеров Мак-Мюррея, планировалось, что рэпер пройдется по крылу летящего самолета Cessna, но он сорвался.

«Джон держался за крыло, пока не стало слишком поздно, и когда он его отпустил, у него уже не оставалось времени раскрыть парашют», — рассказали агенты журналистам издания Huffpost Canada.

От полученных травм рэпер скончался на месте происшествия. Ему было 34 года, уточняет Lenta.ru.

Ранее телеканал 360 сообщил об отмене гастролей в России американского рэпера Tekashi 6ix9ine. По данным телеканала, концерт Tekashi отменили в московском клубе Cition Hall. При этом организаторы выступления заявили, что артист попросту не прилетел в столицу РФ, однако причины им неизвестны. Отметили они, что музыкант ранее не прибыл и в Стокгольм, «кинув» и своих шведских фанатов.

Автор: Ярослава Замысловатова
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