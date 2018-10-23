Мамаев и Кокорин посещают спортзал в «Бутырке»

Москва, 23 октября. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев посещают спортзал в СИЗО «Бутырка». Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, как только спортсмены попали в следственный изолятор, они сразу же написали заявление на имя начальника СИЗО с просьбой дать им возможность тренироваться. Сам спортзал платный. Стоимость разового посещения составляет 250 рублей. За дополнительные 80 рублей арестант получает возможность принять душ. При этом Мельников сомневается, что Мамаев и Кокорин смогут заниматься в спортзале чаще, чем дважды в неделю.

«Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажеры. К сожалению, не сверхсовременные, в основном советского образца», — пояснил он RT.

Ответственный секретарь ОНК добавил, что спортсмены не могут играть в футбол, пока находятся в СИЗО, поскольку у следственного изолятора нет футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны в связи с дракой в Москве. Сообщалось, что футболисты избили двух сотрудников Минпромторга в одной из кофеен российской столицы. Также появилась информация о том, что футболисты избили водителя сотрудницы Первого канала. Мамаев и Кокорин арестованы, вместе с ними под стражей оказались два человека, также подозреваемых по делу.