Кержаков приехал на развод с супругой в петербургский суд

Санкт-Петербург, 23 октября. Экс-форвард футбольного «Зенита» Александр Кержаков приехал в Петроградский районный суд Северной столицы, где проходит бракоразводный процесс с Миланой Тюльпановой.

Ранее стало известно, что инициатором развода стала жена бывшего футболиста. На судебном процессе обсуждаются главным образом материальные моменты — алименты, раздел имущества, а также определение места жительства.

При этом Тюльпанова приняла решение не появляться на заседании — ее интересы представляют юристы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Милана Тюльпанова употребляла наркотические средства, после чего прошла курс реабилитации. В настоящее время решается вопрос о том, у кого именно будет проживать сын супругов.