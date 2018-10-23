Боец ВСУ подорвался на собственной гранате в Донбассе

Луганск, 23 октября. Украинский военнослужащий получил тяжелые травмы, подорвавшись на гранате, о чем сообщает Луганский информационный центр.

Как стало известно, ЧП произошло в 10-й бригаде ВСУ. Рядовой получил ранения тяжелой степени тяжести в результате взрыва гранаты РГД-5. При этом случившееся было преподнесено военному командованию как боевая потеря, полученная в результате якобы обстрелов с позиций армии Луганской народной республики.

Напомним, несколько дней назад в Донбассе во время съемок постановочного видео об «освобождении» населенного пункта Викторовка на украинской мине подорвался специалист 72-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ.