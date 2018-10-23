Долг на погашение кредитов: украинский экономист предупредил, что без помощи МВФ страну ждет дефолт

Киев, 23 октября. Украине вновь придется обращаться за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ), в противном случае в стране может произойти дефолт. Так считает украинский экономист Владимир Дебой.

Он назвал ситуацию, в которой оказалась Украина, безвыходной.

«Без помощи Международного валютного фонда, действительно, наша страна может получить дефолт. За последние годы мы увеличили внешние обязательства, но при этом одалживаем деньги на погашение уже существующих долгов», — отметил Дебой в эфире канала NewsOne.

По мнению экономиста, основные причины вероятного дефолта — это сворачивание реального производства и падение ВВП. Напомним, ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев попал в заложники МВФ, по словам премьер-министра, треть государственного бюджета страны в 2019 году пойдет на погашение долгов.

В начале сентября министерство финансов Украины провело переговоры о новом миллиардном транше Международного валютного фонда, спустя некоторое время МВФ выдвинул Киеву условия получения очередного кредита. Украинские власти надеются, что до конца текущего года им удастся получить по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов, при этом изначально планировалась, что кредит ВМФ будет более чем в два раза больше.

Главным условием получения все новых и новых кредитов является повышение цен на газ для украинских потребителей, экс-министр энергетики страны Юрий Бойко считает, что политика, проводимая киевскими властями, — это террор и геноцид.