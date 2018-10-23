В Белом доме напрягутся от страшного желания поляков: эксперт о ракетах США в Польше

Варшава пока не рассматривала возможность размещения на своей территории ракет, подпадающих под действие ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Мы вообще пока не думали об этом​​​. Это пока не было предметом дискуссии ни в обществе, ни между польскими государственными властями и военными властями. Я главнокомандующий Вооруженными силами и могу точно это сказать», — подчеркнул лидер страны.

При этом президент Польши уверен, что заявление его американского коллеги Дональда Трампа о желании Вашингтона выйти из ДРСМД стало «ответом на нарушение Россией договора о размещении ракет средней дальности».

«Мы систематически имеем данные, что очередные ракеты прибывают в Калининград», — сказал Дуда.

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что польское государство уже давным-давно зарекомендовало себя в международной политике как «форпост США в Европе».

«Поляки успевают делать заявления раньше, чем об этом кто-то подумает в Белом доме и Госдепартаменте. Это такой Табаки (шакал, вымышленный персонаж из рассказов «Книга джунглей». — Прим. ФАН), только в рамках одной отдельно взятой страны. Понятное дело, что в Варшаве мечтают поставить ракеты на своей территории, но вовсе не потому, что это каким-то образом защитит их. На Польшу никто нападать не собирается, все эти заявления нужны, чтобы лишний раз показать свою абсолютно непримиримую русофобию», — считает эксперт.

Стоит отметить, что после заявления Дуды «за кадром» остается самый главный вопрос: что будет, если в ответ на размещение ракет малой и средней дальности на территории Польши Российская Федерация начнет принимать по этому поводу симметричные меры?

«О таких «мелочах» в Варшаве обычно не задумываются, не принято. Это родовая травма польской государственности. Однако потом, когда что-то случается, в Польше следует исполнение международного «украинского хита»: а нас-то за что? Так было 100 лет назад, и, вне всякого сомнения, так будет и в настоящее время. Мне кажется, что сейчас в Белом доме немного напрягутся от страшного желания поляков. Потому как этот вопрос (размещение ракет в Польше. — Прим. ФАН) еще не решен до конца. Американцы-то понятно, чего хотят — им необходимо перезаключить договор на приемлемых для Вашингтона условиях, теперь еще с участием Китая. Поэтому это будет длительный международный торг, а поляки, как обычно, зачем-то полезли поперед батьки в пекло», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США не будут соблюдать положения ДРСМД, так как Москва его якобы нарушает. Более того, глава Белого дома отметил, что его страна выйдет из договора и начнет наращивать свой ядерный арсенал. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль намерен получить более детальное разъяснение от Вашингтона, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности.